"В теории — да, но на практике такого уже не будет. Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею ввиду об открытии турбизнеса, повлекут еще большие последствия. На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем. Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет", — сказал Аксенов.

Он напомнил, что никаких справок для размещения в гостиницах Крыма сейчас не нужно, для санаториев остается требование Роспотребнадзора о предоставлении справки об отрицательном тесте на COVID-19.

"Конечно, по-честному эти справки не дают гарантий, что человек не заражен. Мы видим, что проявляемость инфекции в 60 процентах случаев происходит на 10-й день. Но мы понимаем всю ситуацию, знаем, что необходимо делать, регламенты все расписаны. Больные будут госпитализированы, те, кто находился с ним в контакте — изолированы. Действуем исключительно в ручном управлении, работаем по каждому конкретному случаю", — добавил глава республики.

Он подчеркнул, что за жизнь каждого гражданина в Крыму готовы бороться индивидуально. "У нас сегодня в резерве 956 коек, заполнено из них менее 10 процентов", — отметил Аксенов.

По его словам, массовых вспышек коронавирусной инфекции среди туристов в Крыму не зафиксировано. "По туристам — минимальное количество, единичные случаи (выявления коронавируса — ИФ). Массовых случаев заражения коронавирусом среди туристов нет. К счастью, они были выявлены, локализованы и купированы", — заключил Аксенов.

Всего в Крыму за период пандемии было выявлено 804 зараженных COVID-19, выздоровевших — более 570, 33 человека умерли.