"В аэропорту "Храброво" у жителя Москвы, прилетевшего на отдых, тепловизором была выявлена повышенная температура. По словам туриста, он почувствовал недомогание уже на борту самолета. Бригадой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционный стационар. Тест на ковид оказался положительным", — рассказали в штабе.

В ходе профилактических мероприятий был определён круг контактных авиапассажиров, которых оказало 20 человек. Все они помещены в обсерватор под медицинское наблюдение на 14 дней, добавили в штабе.

При этом в Калининградской области за сутки выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом. Постоянное и постепенное снижение числа заболевших уже наблюдается с середины июня.

По состоянию на 8 июля в области зарегистрировано в общей сложности 2564 случая заражения COVID-19, 41 человек умер, 1745 пациентов выздоровели.