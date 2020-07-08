"Для Якутии промышленный туризм — новая тема в развитии региона, но уверен, что эта отрасль станет значительной частью нашей экономики. Первые проекты будут реализованы совместно с компанией "АЛРОСА". Самый глубокий карьер в мире, уникальный процесс добычи и переработки алмазов — об этом должны знать туристы со всего мира", — сказал Николаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Помимо этого, в планах у властей Якутии и АСИ развивать туристические продукты, направленные на продвижение народных традиций и промыслов: кузнечное дело, гранильное дело, изготовление берестяной и деревянной посуды, якутских ножей.

"Предметом промышленного туризма могут и должны стать не только западная Якутия с алмазами, центральная Якутия с народными промыслами, но и южная Якутия с богатейшими месторождениями, угольными парками с невероятной техникой, действующими предприятиями", — отметил Николаев.

Он добавил, что компания "Колмар" — якорный инвестор ТОР "Южная Якутия" — уже создала дочернюю компанию по развитию туризма.

Кроме того, в рамках соглашения в республике будет создан совет по вопросам развития промышленного туризма и сформирован реестр организаций, заинтересованных в развитии этого направления.

Согласно открытым данным, самым глубоким в мире карьером по добыче алмазов является кимберлитовая трубка "Удачная" компании "АЛРОСА". Ее глубина — 640 метров. Размеры по поверхности — 2 км на 1,6 км, по дну — 600 м на 230 м. Первые алмазы там добыли в 1982 году, в том числе — "60 лет ЯАССР" весом 173,7 карата и "Якутск-350" весом 126,3 карата. Алмаз "Александр Пушкин" весом 320,65 карата добыт в 2013 году. В 2003 году на месторождении был найден ряд уникальных камней ювелирного качества, самые крупные из которых — алмаз лимонного цвета весом 301,55 карата и алмаз табачного цвета весом 232,7 карата. В декабре 2014 года в шахте был обнаружен камень, содержащий 30 тысяч алмазов, что в миллион раз больше обычной их концентрации. Уникальные кристаллы с "Удачной" хранятся в Алмазном фонде страны.