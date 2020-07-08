"Мы делаем все, чтобы вынести уроки из первой волны и предугадать развитие ситуации наилучшим образом", — добавил он.

Он отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости носить маски.

Глава генеральной дирекции Минздрава Франции также отметил, что на риск возобновления эпидемии в стране влияет то, как будет вести себя каждый отдельный человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончались, 77 тыс. выздоровели.