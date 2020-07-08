"Территория субтропиков Черноморского побережья весьма богата археологическими памятниками разных эпох, ранее палеопочвы здесь фактически не исследовались. Их изучение дает очень ценный материал для суждения о природно-климатической обстановке минувших эпох", — сказала журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории агрохимии и почвоведения, доктор биологических наук Лалита Захарихина в среду.

Она отметила, что первый археологический объект, был открыт сотрудником лаборатории этносоциальных исследований РАН Андреем Кизиловым в устье грота Ахцу, расположенного на правобережье нижнего течения реки Мзымта. Там была обнаружена палеопочва, возраст которой составляет 8,3 тыс. лет.

Вторым участком для исследований была выбрана Ахштырская пещера, где в результате почвенных изысканий была установлена палепочва, захороненная около двадцати пяти тысячи лет назад.

"В ходе изучения урболандшафтов Сочи был выявлен нетипичный для зональной почвы минеральный горизонт, залегающий на глубине 12-30 см. Его прослой имел нехарактерную красновато-охристую окраску и представлял собой горизонтальную кладку обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига. Об антропогенном, то есть рукотворном, происхождении данного объекта также свидетельствуют окраска горизонта, его положение в общем почвенном профиле, ландшафтная принадлежность почв", — рассказала Захарихина.

При повторном осмотре объекта со специалистами-археологами было сделано заключение, что находка является основанием ("подошвой") средневекового сигнального пункта.

"В окрестностях этой территории, на склоне ручья Сочапа, были встречены фрагменты дроблёной средневековой керамики. Идентификация этих находок позволила предположить, что в средневековье здесь находился храм периода X-XIV вв", — подчеркнула Захарихина.