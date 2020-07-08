В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.

"Больше половины респондентов (53%) уверены, что сейчас самое безопасное путешествие — это поездка на дачу. Следом с большим отрывом идут живописные регионы России – Карелия, Алтай и Байкал (13%). Выбравшие этот вариант ответа россияне не против отдохнуть с палаткой на берегу Байкала", — рассказали в пресс-службе Туту.ру.

Лишь 9% опрошенных хотели бы поехать на море, в частности, на курорты Краснодарского края и Крыма. Еще меньше россиян интересуют поездки в пока что закрытые страны Европы (8%). Лечебно-санаторный отдых в России выбрали 6% респондентов. Меньше всего голосов набрали поездки в страны СНГ – 2%.