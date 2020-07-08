"Связь роста заболеваемости с началом работы турбаз, конечно, имеется, но рост связан не только с этим. Здесь работает несколько факторов, в том числе участие жителей в запрещенных массовых мероприятиях. Однако, конечно, с открытием турбаз отдых на них активизировался, поэтому, в частности, мы и видим рост числа инфицированных в возрастной категории от 18 до 39 лет", — сказала Калинина на пресс-конференции в среду.

При этом она отрицает влияние на рост числа инфицированных голосования по поправкам в конституцию РФ, которое прошло на прошлой неделе.

"С днем голосования рост числа заболевших не связывается. Основная часть населения проголосовала досрочно и в дистанционном режиме. Кроме того, на участках все меры безопасности соблюдались. Для любой инфекции характерен инкубационный период: интервал, прошедший после голосования, меньше и не соответствует инкубационному периоду", — подчеркнула Калинина.

Она отметила, что ведомство проводит проверки по фактам организации незаконных вечеринок в Алтайском районе и Барнауле, которые она ранее назвала одной из причин роста числа заражений коронавирусом в регионе.

Также Калинина раскритиковала проведение в период распространения коронавируса крестного хода из Барнаула в Коробейниково, который состоялся несмотря на предостережение эпидемиологов. По данному факту также будет проведены проверка. Калинина отметила, что по всем незаконно проведенным массовым мероприятиям будут приняты административные меры.

Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 4 тыс. 897 человек.

Как сообщалось, всю прошлую неделю в регионе выявлялось от 70 до 80 случаев заражения коронавирусом ежесуточно. Однако за последние три дня эта цифра выросла до 115, 124 и 171 человека.

Накануне региональная прокуратура начала проверку по факту организации незаконных вечеринок в Алтайском районе и Барнауле в минувшие выходные — там были организованы дискотеки.

Губернатор региона Виктор Томенко с 27 июня снял запрет на бронирование мест и размещение на туристических базах. Также разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе.