При этом она отрицает влияние на рост числа инфицированных голосования по поправкам в конституцию РФ, которое прошло на прошлой неделе.
"С днем голосования рост числа заболевших не связывается. Основная часть населения проголосовала досрочно и в дистанционном режиме. Кроме того, на участках все меры безопасности соблюдались. Для любой инфекции характерен инкубационный период: интервал, прошедший после голосования, меньше и не соответствует инкубационному периоду", — подчеркнула Калинина.
Она отметила, что ведомство проводит проверки по фактам организации незаконных вечеринок в Алтайском районе и Барнауле, которые она ранее назвала одной из причин роста числа заражений коронавирусом в регионе.
Также Калинина раскритиковала проведение в период распространения коронавируса крестного хода из Барнаула в Коробейниково, который состоялся несмотря на предостережение эпидемиологов. По данному факту также будет проведены проверка. Калинина отметила, что по всем незаконно проведенным массовым мероприятиям будут приняты административные меры.
Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 4 тыс. 897 человек.
Как сообщалось, всю прошлую неделю в регионе выявлялось от 70 до 80 случаев заражения коронавирусом ежесуточно. Однако за последние три дня эта цифра выросла до 115, 124 и 171 человека.
Накануне региональная прокуратура начала проверку по факту организации незаконных вечеринок в Алтайском районе и Барнауле в минувшие выходные — там были организованы дискотеки.
Губернатор региона Виктор Томенко с 27 июня снял запрет на бронирование мест и размещение на туристических базах. Также разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе.