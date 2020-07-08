По его словам, граждане этих стран смогут беспрепятственно совершать визиты в Грузию, однако только воздушным транспортом.

Перед визитом в Грузию будет обязательным заполнение специальной электронной анкеты, где будут указаны контактные данные, история поездок за последние 14 дней и указан маршрут передвижения по Грузии.

В случае, если граждане этих стран посещали за 14 дней до поездки в Грузию страны с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, они должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, сказал Чиковани.

Также всех прибывающих будут проверять в аэропортах с помощью термоскрининга и в случае выявления высокой температуры, им будет предложено пройти ПЦР-тестирование.

Деловые визиты в Грузию беспрепятственно смогут совершать граждане любой страны, но с условием прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19 каждые 72-часа. Это условие не касается граждан Франции, ФРГ и стран Балтии, с которыми Грузия открыла воздушную границу без каких-либо условий, сообщил пресс-спикер главы грузинского правительства.

Что касается остальных стран Евросоюза, которые внесли ранее Грузию в "зеленый список" безопасных по коронавирусу стран, но установили определенные ограничения, то, по заявлению Чиковани, граждане этих стран смогут посещать Грузию только с условием прохождения обязательного 14-дневного карантина за свой счет.