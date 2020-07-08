Фото: moscowzoo.ru

"Двое детенышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Все прошло хорошо, заботливая мама тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать. Родители детенышей приехали в Московский зоопарк из Праги почти 6 лет назад, это уже третье потомство", — рассказали в пресс-службе.

Карликовая мара – это грызун, обычно весит около двух килограммов. Внешне она напоминает сразу нескольких зверей: зайца, капибару и маленького копытного животного – оленька. Сидит мара как заяц, формой головы похоже на капибару, а передвигается как оленек.

Мары распространены в Южной Америке. Эти дневные растительноядные животные, которые пасутся маленькими группами. Мары по природе довольно пугливые.

Посетители Московского зоопарка могут полюбоваться карликовыми марами в "Доме птиц", где они живут в смешанной экспозиции вместе с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.