"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 6562 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1812 (27,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 700 792 случая коронавирусной инфекции, 10 667 умерших и 472 511 выписанных (8631 выписаны за последние сутки). Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 217 614.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте — США, где количество диагнозов вплотную приблизилось к 3 млн. На втором месте Бразилия с 1,66 млн. На третьем — Индия с 742,4 тыс.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 621 новый случай COVID-19 за сутки, 28 смертей и 1195 выздоровевших.