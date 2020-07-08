"В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" ("дочка" РЖД)", — говорится в сообщении.

"С учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда ("Сапсан", "Стриж" и "Ласточка"). На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга РЖД (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год", — отмечает компания.

Ранее РЖД сообщали о восстановлении более 70 отмененных поездов дальнего следования и высокоскоростных поездов "Сапсан".