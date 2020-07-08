"8 июля спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и волонтёры обследовали пик Смелый, в том числе труднодоступные места восточного и северного склонов пика, а также распадок и прибрежную полосу в южном направлении. Поиски результата не дали", — говорится в сообщении.

Туриста ищут более 30 человек: спасатели, сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей.

"Активная фаза поисковых работ на пике Смелый и прилегающей местности завершается. Все места в районе пика, где мог находиться пропавший гражданин, обследованы. В случае, если станут известны новые обстоятельства пропажи человека, поисковые работы будут возобновлены", — отмечает пресс-служба ГУ МЧС.

Как сообщалось, 5 июля на пульт "112" поступила информация о том, что группа туристов из семи человек, совершавшая восхождение в горы в районе бухты Тихая Макаровского района, после прохождения труднопроходимого участка гористой местности обнаружила отсутствие одного человека.

В тот же день на поиски пропавшего выехала оперативная группа Макаровского ОМВД, 6 июля к ним присоединились спасатели из Южно-Сахалинска и добровольцы. Никаких следов пропавшего туриста не обнаружено.