"По предварительной информации, в ходе полета экипаж обнаружил запах плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов, после чего командир принял решение произвести аварийную посадку на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске", — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку "на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов". "В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, "воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано". Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась.

Как сообщалось, утром в среду командир рейса HZ-5614, следовавшего по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский, запросил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. В 11:00 местного времени (03:00) самолет благополучно приземлился. В 12:00 по сахалинскому времени (04.00 мск) пассажиры улетели на другом самолете "Авроры" из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.