Это единственный вопрос в повестке заседания.

Действующая стратегия развития группы "Аэрофлот" (помимо одноименной компании, включает "Россию", "Победу" и "Аврору") утверждена в 2018 году на период до 2023 года. Ее основная цель — региональная экспансия: создание авиабаз в аэропортах Сочи, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. Аэропорту Красноярска отведена особая роль: из него "Аэрофлот" собирался делать международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой.

Всего к 2023 году "Аэрофлот" планировал увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек. Общий объем трафика группы, согласно стратегии, должен составить 100 млн пассажиров (в 2019 году перевезено 60,7 млн).

Обновление стратегии ранее на этой неделе анонсировал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Она направлена "прежде всего на увеличение пассажиропотока, то есть дать возможность россиянам быть более мобильными, и на существенное снижение цены на билет, что очень важно для нас в этих условиях", говорил топ-менеджер.