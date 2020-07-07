По его словам, только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19 в то время, как с момента вспышки коронавируса число заражений достигло этой отметки за 12 недель.

Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", — пояснил Гебрейесус.