"В понедельник Греция зарегистрировала новые случаи коронавируса впервые за несколько недель. Среди 43 человек, чьи тесты оказались положительными, 36 – туристы", — пишет издание.

Большинство путешественников с COVID-19 – 20 человек – прибыли из Сербии. В результате Греция временно закрыла границу для граждан этой страны.

В МИД Сербии назвали решение "неудачным" и отметили, что большинство иностранных туристов прибывают в Грецию именно из Сербии, с чем и связано столь значительное число зарегистрированных случаев COVID-19. Сербские туроператоры в свою очередь попросили отреагировать туристические организации Греции.

В Сербии по состоянию на 7 июля зарегистрировано около 3 тыс. активных случаев коронавируса.

Греция открылась для иностранных туристов 1 июля, с тех пор ее посетили свыше 100 тысяч путешественников, прибывших через границу с Болгарией.