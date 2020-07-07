"Международный аэропорт "Шереметьево" информирует о возобновлении работы терминала D в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", — сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Также, по ее словам, с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта, расположенного под аэродромом и соединяющего южный (D, E, F) и северный (C и B) терминальные комплексы "Шереметьево".

Терминал D был закрыт 1 апреля после того как РФ ограничила международное авиасообщение. Чуть ранее, 20 марта, "Шереметьево" приостановило работу сразу двух международных терминалов — E и С. С тех пор все рейсы обслуживались через терминалы B и F.

"Аэропорт "Шереметьево" полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей", — отметила Захаренкова.