"На горе Кепша во время прохождения скального участка на альпинистском маршруте сорвалась и получила травмы спортсменка", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России во вторник.

Прибыв в карьер в районе поселка Монастырь, спасатели поднялись к пострадавшей, после чего закрепили на маршруте дополнительную веревку и спустили девушку на землю со скалы.

"Медики спасательного отряда оказали девушке доврачебную помощь, наложив шину и обработав рану на голове, зафиксировали шейные позвонки воротником Щанца, после чего пострадавшую эвакуировали с места ЧП и доставили в больницу поселка Красная Поляна", — подчеркивается в сообщении.