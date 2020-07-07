В числе картин — короткометражные ленты длительностью от трех минут и более, а также два полнометражных фильма: "Фрида" Ксении Лагутиной и "Я счастлива" режиссеров Милы Некрасовой и Насти Коркия.

В состав жюри войдут продюсер Антон Малышев, сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, актер Егор Корешков, кинорежиссер Иван Твердовский.

Ранее сообщалось, что фестиваль нового российского кино "Горький fest" в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля.

Организаторы заявляли, что собираются максимально задействовать для показов открытые городские площадки. Также прорабатывается возможность создания автокинотеатра.

"Горький fest" — это конкурс нового российского кино, на котором зрителям демонстрируются картины различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики.