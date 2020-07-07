"Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства", — сказал Володин во вторник в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Он добавил, что парламентарии двух стран готовы ратифицировать его безотлагательно, как только оно поступит.

Кроме того, председатель Госдумы заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

По его словам, "профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства".

Еще одной темой 58-й сессии, по словам Володина, станет сближение законодательства России и Беларуси, а также обсуждение исполнения союзного бюджета.

"Что касается союзного бюджета на 2020 год, хочу обратить ваше внимание на недостаточную эффективность его использования. Четыре из 12 программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года — менее 60%", — отметил он.

В ходе заседания Парламентского Собрания во вторник белорусский коллега Володина Владимир Андрейченко был избран первым заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Также были утверждены полномочия нового состава депутации Национального Собрания Белоруссии в Парламентском Собрании Союза.

Заседание проходит в режиме видеоконференции и является первым после прошлогодних выборов в Национальное собрание Белоруссии.