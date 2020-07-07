"Экскурсии в заказник "Журавлиная родина" возобновятся, скорее всего, 1 августа. Во-первых, всё ещё есть вероятность заражения коронавирусной инфекцией, поэтому следует выдержать паузу. Во-вторых, у сотрудников именно сейчас очень много работы — помимо наблюдений, научных исследований, природоохранных мероприятий мы занимаемся подготовкой документации для создания на базе ООПТ природного парка", — привели в пресс-службе слова директора заказника Ольги Гринченко.

По ее словам, уже поступило много заявок на экскурсии от желающих.

"Мы рады интересу к нашей "Журавлиной родине", к нашим журавлям, к нашей уникальной природе. Но это тот случай, когда лучше подождать и потерпеть", — уточнила Гринченко.

Ранее сообщалось, что площадь запланированного природного парка составит порядка 75 тысяч гектаров. В его состав войдут 11 существующих ООПТ, в том числе заказник "Журавлиная родина". Парк будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского округов.