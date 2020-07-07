В первый рейс из Грозного состав отправится 9 июля, из Москвы — 11 июля. Он будет курсировать через день, отправляясь с конечных станций по нечетным числам.

Курсирование данного поезда было приостановлено с 7 апреля.

В пресс-релизе отмечается, что в соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего сообщения имеются также бесконтактные инфракрасные термометры, которыми в пути следования измеряют температуру пассажирам (не менее 2 раз в сутки).

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.