"Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга сводит к минимуму сроки рассмотрения заявлений рестораторов для размещения выносных столиков у заведений общественного питания. Уже рассмотрено более 400 заявок, первые разрешения выданы в пятидневный срок. В общей сложности право легально размещать летние кафе получили порядка 230 заведений", — говорится в сообщении.

Всего с 25 июня поступило более 900 заявок на установку выносных столиков. Ответы по рассматриваемым в настоящее время заявкам рестораторы получат в ближайшие дни.

Упрощенный порядок согласования летних кафе был разработан в целях поддержки сферы общепита. Он предусматривает возможность установки выносных столиков без оформления договора на размещение нестационарных торговых объектов (уличной мебели). Разрешение на использование городского земельного участка выдаётся бесплатно. Срок действия разрешения для размещения выносных столиков — с 29 июня по 15 октября 2020 года. Сами столики можно ставить с 08.00 до 00.00.