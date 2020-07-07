"В Сингапуре вновь открылись 13 достопримечательностей, среди которых парк птиц Джуронг, музей мадам Тюссо, Купол цветов, зоопарки, тематический парк Universal Studios, Музей искусства и науки. Они заработали после трех месяцев простоя", — пишет издание.

Число посетителей ограничено 25%, гости должны поддерживать социальную дистанцию.

Некоторые достопримечательности, например, Сингапурский зоопарк, нанесли антимикробное покрытие на поверхности, к которым часто прикасаются люди. Фишки в казино дезинфицируются после каждого гостя, а игральные карты должны быть утилизированы после двух часов использования.

"Заявки на возобновление деятельности отправили и другие аттракционы Сингапура. Когда они докажут, что в состоянии обеспечить безопасность посетителей и сотрудников, Министерство торговли и промышленности (MTI) страны разрешит им открыться", — отмечает газета.

В Сингапуре по состоянию на 7 июля зарегистрировано 45,1 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 40,7 тыс. человек, скончалось 26.