"Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определенных санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Также важно уведомить Минэкономразвития и Роспотребнадзор края по открытию веранд при стационарных заведениях", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Александра Бардалеева.

Уведомить Роспотребнадзор об открытии владельцы заведений могут по электронной почте. При этом, в случае открытия летних веранд и кафе, носить маски и перчатки будет обязан только персонал. Посетители смогут обходиться без средств индивидуальной защиты.