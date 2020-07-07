По словам Демина, после предупреждения пассажиров о невозможности перевозки животных на борту в таком количестве, граждане оставили клетки в зоне регистрации и направились на посадку.
"Ни один пассажир рейса не отказался от перелета. Клетки в течение короткого времени были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями", — отметил он.
По данным авиакомпании, которая провела собственное расследование инцидента, перевозка "имела признаки контрабанды".
"За несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов. Несколько десятков пассажиров приняли к трансграничной перевозке не принадлежащих им животных", — добавил он.
Он подчеркнул, что "Аэрофлоту" ничего неизвестно ни о целях, ни об организаторах этой перевозки.