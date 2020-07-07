"Аэрофлот 4 июля осуществлял вывозной рейс из Шанхая в Москву. На регистрацию рейса прибыло 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном, собаки, от одной до пяти клеток на одного пассажира. Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели", — сказал он.

По словам Демина, после предупреждения пассажиров о невозможности перевозки животных на борту в таком количестве, граждане оставили клетки в зоне регистрации и направились на посадку.

"Ни один пассажир рейса не отказался от перелета. Клетки в течение короткого времени были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями", — отметил он.

По данным авиакомпании, которая провела собственное расследование инцидента, перевозка "имела признаки контрабанды".

"За несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов. Несколько десятков пассажиров приняли к трансграничной перевозке не принадлежащих им животных", — добавил он.

Он подчеркнул, что "Аэрофлоту" ничего неизвестно ни о целях, ни об организаторах этой перевозки.