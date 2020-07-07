"Первая группа иностранных туристов приземлилась в международном аэропорту Дубая 7 июля, ознаменовав его открытие. Аэропорты эмирата не работали с 26 марта из-за мер по сдерживанию пандемии", — пишет издание.

Среди пассажиров были как туристы, так и местные жители, вернувшиеся из-за рубежа. В перчатках и масках они прошли иммиграционную процедуру. В паспорта они получили наклейки "Добро пожаловать в ваш второй дом".

Ранее власти Дубая озвучили несколько правил для въезда иностранных туристов. Путешественники обязаны иметь медицинскую страховку, а также внести свои данные в приложение COVID-19 DXB.

Кроме того, все пассажиры должны предоставить отрицательные тесты на коронавирус, или же пройти тестирование в аэропорту. В случае, если у путешественника будет подтвержден COVID-19, его направят на 14-дневую изоляцию за его счет.