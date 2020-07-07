Полеты будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям.
"Библио-Глобус" работает на рынке внутреннего туризма более 6 лет, на летний сезон 2020 года компания заключила порядка 1 тыс. прямых контрактов с туробъектами Черноморского побережья. В базу туроператора входят более 25 тыс. номеров в отелях и апартаментах.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, прилет и вылет выполняются оттуда.
Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.
Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.