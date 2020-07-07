Законопроект (N961114-7) в мае 2020 года внесли зампред Совета Федерации Андрей Турчак, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и депутат Александр Хинштейн. Они предлагали минимизировать негативные последствия от пандемии для наиболее уязвимых категорий граждан и организаций.

Согласно принятому закону, приставы смогут по заявлению должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка для ИП и МСП распространяется на исполнительные листы о взыскании долгов на сумму не более 15 млн рублей. Она не действует в отношении долгов по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и зарплате. Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. На внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые подпали под действие моратория на банкротство — они имеют право получить рассрочку через суд.

Для пенсионеров внесудебная рассрочка будет действовать в отношении долгов по кредитам и займам размером не более 1 млн рублей. Обязательные условия: у них не должно быть иных доходов, кроме пенсии, размер которой не более двух минимальных размеров оплаты труда, а также кроме единственного жилья не иметь иной недвижимости. Рассрочка будет предоставляться не более, чем на 24 месяца, и не позднее, чем до 1 июля 2022 года.

Рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями. При нарушении должником графика платежей она отменяется, и далее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

На время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество. Юрлицам проект запрещает выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).

Кроме того, в отношении граждан-должников до конца 2020 года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество граждан, которое находится по месту их жительства (пребывания). Исключение сделано в отношении автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин. Таким образом, приставам нельзя будет изымать, к примеру, мебель, оборудование, животных.

При этом приставы смогут налагать запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.