"Я считаю, что можно было бы и больше поддержать. Я уже говорил и про малый и средний бизнес, и про более широкий круг компаний",- сказал Кудрин журналистам во вторник.

По его словам, эта помощь была и недостаточно доступной.

"И конечно, доступность в какой-то момент была сложна с точки зрения процедуры: когда она (помощь) по ОКВЭДу (коду экономической деятельности — ИФ) выделялась. Не у всех они (коды) были в нужном состоянии, никогда никто не обращал внимание на эти данные компаний, чисто формальные, и в какой-то критический момент оказалось, что это важно для выделения средств", — сказал Кудрин.

Вместе с тем, напомнил он, правительством "уточнялись ОКВЭДы и уточнялись механизмы выделения средств".

Так глава Счётной палаты ответил на вопрос, считает ли он достаточными и доступными меры поддержки МСП, представители которого утверждают, что доступ к этим средствам на практике очень затруднен.