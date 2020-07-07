"В социальных сетях и СМИ мы развернем масштабную кампанию по привлечению туристов в Ярославль", — сказал Волков на пресс-конференции.

По словам главы представительства Федерации рестораторов и отельеров в Ярославской области Юлии Скороходовой, проект "Еду в Ярославль" является маркетинговым, главная его цель — "заставить" приехать в Ярославль каждого жителя страны.

Скороходова сказала, что звезды шоу-бизнеса, блогеры и другие известные в России люди будут публиковать в своих соцсетях видео или фотографии с хэштегом #едувярославль. Это, по мнению авторов проекта, позволит привлечь в город и регион туристов.

"Люди, которые приедут отдохнуть в Ярославль, смогут принять участие в конкурсе. Им нужно будет опубликовать пост в соцсетях с этим хэштегом. Победителей ждут призы от гостиниц, музеев и ресторанов", — сказала Скороходова, добавив, что призами станут скидки в ресторанах, подарочные сертификаты в музеи и бесплатное проживание в гостиницах, а также многое другое.

"В городе будет развернута наружная реклама с хэштегом #едувярославль. Баннеры появятся в Москве, на федеральной трассе М-8 и в городах Ярославской области", — отметил Волков.