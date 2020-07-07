Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГМЗ "Царское село", за первые дни работы Екатерининского парка (3, 4 и 5 июля) его посетили более 13,5 тысяч человек. За первые восемь часов в Екатерининский парк пришли около 4 тысяч человек. Его первым посетителям на всех трех входах сотрудники музея дарили цветы, выращенные в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы".

"Посетители совершили 81 пешеходную экскурсию по парку (численность группы — не более пяти человек). Услугами паромной переправы по Большому пруду воспользовались 253 человека. В Александровский парк вход — свободный", — рассказал собеседник.

В ГМЗ "Гатчина" "Интерфаксу" сообщили, что 2 июля парк заповедника посетили почти 4 тысячи человек. 3 июля — 5300, 4 июля — более 8 тысяч, 5 июля — более 4 тысяч человек.

"Итого в парке в настоящее время побывали 21517", — отметили в пресс-службе.

ГМЗ "Паловск" открылся для посетителей 28 июня. По словам директор музея-заповедника Веры Дементьевой, за 9 дней работы парк посетили уже 29 тысяч человек. "Это неплохая цифра. Конечно, она ниже докоронавирусных времен, но тем не менее, это замечательно", — сказала она журналистам во вторник.

Как сообщалось, в первые дни работы парки Государственного музея-заповедника "Петергоф" посетили более 30 тысяч человек.

"Роспотребнадзор просит нас ограничивать количество до 9 тысяч человек. То есть в парке не должно одномоментно находиться более 9 тысяч человек. В первый день, 3 июля, в парки было 10 тысяч посетителей за день. Во второй — 15 тысяч. В воскресенье — 5, а в понедельник меньше 1000, так как начались дожди", — рассказала журналистам директор ГМЗ Елена Кальницкая.