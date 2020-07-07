Соответствующий указ подписан 6 июля главой республики Муратом Кумпиловым. Согласно документу, на первом этапе свою деятельность могут возобновить экскурсионные организации, а также турпредприятия, где есть индивидуальные сангруппы. При этом принимать туристов разрешается только тем организациям, которые строго соблюдают требования Роспотребнадзора.

Также, в настоящее время туристов готовы принимать около 50 гостиниц и иных средств размещения, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, где создано порядка 2,5 тысяч койко-мест.

"Чтобы отдых в республике был запоминающимся и насыщенным, турпредприятия республики традиционно предоставляют широкую линейку предложений — от познавательных экскурсий до экстремальных аттракционов. В этом году они должны быть организованы не только с учетом правил безопасности, но при соблюдении санитарных требований", — отмечается в сообщении правительства республики.

Гости Адыгеи также смогут посетить популярные места отдыха: плато Лагонаки, поселок Гузерипль, Партизанскую поляну, дольмены, долину аммонитов, водопады Руфабго, Гранитный каньон и другие.