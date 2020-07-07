"Весь наш штаб сотрудников пройдет тестирование, и мы вновь откроемся, когда будем уверены в безопасности", — сказали в пабе.
Другое заведение The Fox and Hounds, расположенное в графстве Западный Йоркшир, получило в понедельник звонок от одного из своих посетителей, который рассказал, что заболел коронавирусом.
В The Fox and Hounds сказали, что ожидают "дальнейших распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения" и пока прекращают свою работу.
4 июля в Англии сняли значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, открылись пабы и рестораны, закрытые еще в марте. Этот день в британских СМИ назвали "супер-субботой". По данным местных СМИ, в субботу пабы в Англии посетили десятки тысяч человек.
Пабы и рестораны в соответствии с рекомендациями собирают контактные данные посетителей, чтобы в случае необходимости иметь возможность связаться с ними. Подобные данные они должны хранить в течение 21 дня. Владельцам заведений необходимо указывать время прибытия в заведение и продолжительность нахождения.