В частности, закрыто заведение The Lighthouse Kitchen & Carvery в графстве Сомерсет. Руководство паба рассказало, что коронавирусом заболел один из клиентов, посетивший ресторан в субботу. Теперь сотрудники связываются со всеми, кто в этот день находился в пабе, чтобы сообщить об этом.

"Весь наш штаб сотрудников пройдет тестирование, и мы вновь откроемся, когда будем уверены в безопасности", — сказали в пабе.

Другое заведение The Fox and Hounds, расположенное в графстве Западный Йоркшир, получило в понедельник звонок от одного из своих посетителей, который рассказал, что заболел коронавирусом.

В The Fox and Hounds сказали, что ожидают "дальнейших распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения" и пока прекращают свою работу.

4 июля в Англии сняли значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, открылись пабы и рестораны, закрытые еще в марте. Этот день в британских СМИ назвали "супер-субботой". По данным местных СМИ, в субботу пабы в Англии посетили десятки тысяч человек.

Пабы и рестораны в соответствии с рекомендациями собирают контактные данные посетителей, чтобы в случае необходимости иметь возможность связаться с ними. Подобные данные они должны хранить в течение 21 дня. Владельцам заведений необходимо указывать время прибытия в заведение и продолжительность нахождения.