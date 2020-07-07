«Внутренний туристический рынок в этом сезоне получил козырные карты. Никто не знал, состоится ли сезон вообще. Сейчас совершенно понятно, что состоится и будет успешным как для курортов, регионов, так и для туристических компаний», — заявила Ломидзе на пресс-конференции в рамках Регионального туристического онлайн-форума "Интуриста" во вторник.

По ее словам, тенденцией этого сезона станет приход организованного туризма в регионы, ранее не интересные туроператорам. «Важнейший момент – если до этого года регионы, которые не могли предоставить емкий по количеству туристов продукт, не были интересны организованному туризму, то сейчас все поменялось. Это, на мой взгляд, важная стратегическая точка, которая может «выстрелить» в последующие годы», — сказала Ломидзе.

В то же время она констатировала, что пока меры господдержки мало что дают туротрасли после жесточайшего за последние десятилетия кризиса, и назвала их «косметическими». «Все, что сейчас происходит на рынке, похоже на идеальный шторм. Особенно было тяжело в марте, когда «прыгнула» валюта и направления закрывались одно за другим. С учетом такого количества негативных факторов существующие меры поддержки можно сравнить с досочками, которые бросили в океан, чтобы туркомпании могли какое-то время продержаться, но выплыть на этих досочках их этого океана невозможно», — отметила эксперт.

По ее мнению, меры поддержки туристической отрасли должны прорабатываться и дальше. «Очень важная мера, которую все ждут — это принятие постановления об отсрочке обязательств. Это, я бы сказала, беспрецедентная работа наших отраслевых властей — потому что направлена не только на поддержку туристов, это стратегическая история. Это постановление позволит туристам в долгосрочной перспективе не столкнуться с неприятными последствиями любого жесткого кризиса в отрасли. В то же время оно позволит сбалансировать интересы, чтобы туристические компании могли выполнить свои обязательства перед туристами и не позакрывались бы в связи со сложившейся ситуацией», — пояснила Ломидзе.