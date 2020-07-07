"Сейчас дефицита мест размещения нет. Но с возобновлением туризма дней через десять загрузка отелей может достичь 100%", — сказала она на онлайн пресс-конференции в рамках "Регионального туристического форума – Родные просторы" во вторник.

Гвичия отметила, что организованный туризм – это львиная доля потока в Санкт-Петербурге, но сейчас в город приезжают именно индивидуальные туристы.

"В июле, на пике сезона, загрузка отелей достигает 25%. Гостиницы работают с соблюдением требований Роспотребнадзора, поэтому питание там осуществляется только в номерах. Рестораны не работают, открыты только террасы", — сообщила она.

С 6 июля в Петербурге возобновили работу музеи, выставочные залы и другие объекты. Часть ограничений по-прежнему сохраняется.