"Мы возвращаемся в нормальный рабочий режим. Железнодорожное сообщение набирает обороты, авиасообщение 6 июля полностью вышло на показатели предыдущего года", — сказал он на пресс-конференции в рамках Регионального туристического онлайн-форума "Интуриста".

Черняк отметил, что в Крыму на сегодняшний день работают около 600 средних и крупных объектов размещения, то есть более половины. "К сожалению, не все смогли открыться, выполнить рекомендации Роспотребнадзора, но самые передовые и популярные объекты у нас работают полноценно. На сегодня большинство объектов загружено уже под 90%, к 15 июля, думаю, загрузка будет уже 100%. Также у нас почти полностью заполнены мини-отели, а частный сектор загружен до отказа", — рассказал он.

Черняк добавил, что на полуострове работают все объекты инфраструктуры – музеи, аквапарки, вскоре заработают кинотеатры, 400 пляжных территорий.

"Мы потеряли много туристов в марте, апреле и мае. Только за май мы не досчитались чуть менее миллиона туристов. В июле ожидаем 1,5 млн гостей", — заключил он.