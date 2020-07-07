"При выполнении рейса из Екатеринбурга в Симферополь сработал один из датчиков, не влияющий на безопасность полета. В то же время согласно регламенту работы аэропорта он объявил о нештатной посадке самолета с привлечением специальных служб аэропорта. Самолет сел в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, во вторник утром поступило сообщение об экстренной посадке самолета Boeing-747 в аэропорту Симферополя. На борту лайнера находились около 200 человек.

"У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме", — сказал источник.

Вместе с тем, пресс-служба аэропорта заявила журналистам, что посадка прошла штатно и по расписанию.