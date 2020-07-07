"Мы прекрасно понимаем важность открытия курорта с финансовой точки зрения. Рассуждали о возможности открытия Соль-Илецка с 6 июля, но, к сожалению, ситуация с развитием эпидпроцесса за последних десять дней на территории субъекта и города, пока заставляет отложить планы", — сказала Савинова.
Она отметила, что "нужно дождаться стабилизации ситуации на территории субъекта".
"В мае в Соль-Илецке своевременно вводился карантин, потом месяц ситуация была стабильной, а с конца июня — повышение заболеваемости. Это откладывает планы по открытию озер", — добавила глава регионального Минздрава.
Как сообщалось, в Соль-Илецке с середины мая вводился карантин, который несколько раз продлевался, и в итоге был снят 8 июня.
При этом режим ограничений по коронавирусу в Оренбуржье указом губернатора продлен по 20 июля включительно, он предполагает приостановку бронирования и размещения в пансионатах, домах отдыха на территории Соль-Илецка.
На сайте Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщается, что в регионе зарегистрировано более 4,3 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки — 86.