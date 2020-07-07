"Вспышка в Китае и Израиле меня не удивляет, она говорит о том, что первая волна этого заболевания продолжается", — сказал "Интерфаксу" академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Ученый высказался "против подсчета так называемых волн" заболеваемости. "Надо понимать, что этот вирус из человеческой популяции никуда не делся, он был, есть и будет", — пояснил Зверев.

Академик подчеркнул, что сейчас в России "вполне готовы к продолжению борьбы с ним". "Нельзя сравнивать положение медицины у нас в апреле и сейчас. Тогда мы были полностью не готовы к борьбе. Сегодня клиники есть, врачи есть, лекарства есть, и никакой паники из-за вспышки в Китае и Израиле у нас быть не должно", — добавил он.

Эксперт отметил, что "вирус из человеческой популяции никуда не делся, у большинства он вызывает легкие заболевания, другие — просто носители без проявления".

"Вирус все время будет нас сопровождать. Каждый день регистрируется по несколько тысяч зараженных. Но того, что было, уже повториться не сможет, потому что везде, и тем более в России, готовы к встрече с ним", — подчеркнул академик Зверев.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 8:00 по московскому времени вторника 537 тыс. 504 человека, увеличившись за сутки на 3 тыс. 723, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 вторника насчитывался 11 млн 593 тыс. 181 инфицированный COVID-19, рост за минувшие сутки составил 143 тыс. 474 против 298 тыс. 764 сутками ранее, излечились 6,28 млн. человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции, 10 494 умерших и 463 880 выписанных (9 551 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 219 856.