"Румынская туристка прибыла на остров Крит в отпуск. В соответствии с протоколами, установленными властями Греции, в аэропорту Ираклиона ей провели тест на коронавирус. Затем туристка отправилась в отель, где должна была 24 часа ждать результатов теста", — пишет портал.

По прибытии в гостиницу оказалось, что она закрыта. Тогда путешественница нашла другой отель с помощью турофиса.

"Спустя сутки выяснилось, что результаты туристки на коронавирус положительные. Власти попытались сообщить ей об этом, но не нашли ее, поскольку румынка не уведомила о смене гостиницы. Когда власти все-таки выследили ее, оказалось, что женщина уехала путешествовать по острову, игнорируя все инструкции безопасности", — сообщает портал.

Туристка путешествовала по Криту около трех дней, пока ее не отследили и не убедили вернуться в карантинный отель. На вопрос о том, зачем она нарушила правила, туристка сказала, что не хотела портить свой отпуск.

"Этот инцидент обеспокоил как властей, так и жителей острова – особенно в связи с тем, что двумя днями ранее два туриста также дали положительный результат на COVID-19, хотя вообще не имели симптомов. Их немедленно доставили в карантинный отель в Херсониссосе", — пишет портал.

Греция начала принимать иностранных туристов на своих курортах с 1 июля. В стране зафиксирован один из самых низких уровней заражения COVID-19 в Европе.