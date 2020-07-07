"Пара переднеазиатских леопардов — самец Задиг и самка Анрея — была передана в Сочинский Центр восстановления леопардов на Кавказе из зоопарка в 2012 году и уже не раз приносила потомство, в том числе были помёты по три детёныша", — сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка во вторник.

Хищники уже возрастные: самцу — 17 лет, самке — 15 лет.

"Вероятно, это последнее или предпоследнее (может не выжить) потомство от этой возрастной пары. Сейчас малыш и мама чувствуют себя хорошо", — говорится в сообщении.

Через два месяца, во время первой вакцинации, будет установлен пол котёнка и выбрана кличка.

"За минувшие пять лет леопарды центра восемь раз принесли потомство, их общее число составило 20 особей", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в дикой природе Кавказа уже обитают четыре переднеазиатских леопарда. В ближайшее время будут выпущены еще шесть. Для восстановления популяции редких хищников на Кавказе необходимо, чтобы в дикой природе обитало 50 особей.