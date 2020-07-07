На совещания была представлена рамочная концепция пространственного развития города, после чего участники высказали ряд предложений.

Так, и.о. председателя комитета по туризму Алексей Цыганов отметил, что привлекать гостей в Суздаль нужно не только летом, но и зимой. "В городе должны быть места по прокату спортинвентаря: летом — велосипеды, ролики, самокаты, зимой — коньки, лыжи, санки. Также необходимы детские центры, куда семьи туристов могут отдать своих малышей и спокойно отправятся гулять по городу-музею", — сказал он.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова заявила о важности сохранения исторического назначения Суздаля. "В первую очередь, нужно заняться реставрацией памятников. Также следует продумать новые туристические маршруты", — добавила она.

Глава региона, в свою очередь, поставил задачу представить развернутый план концепции развития Суздаля 10 августа на очередном заседании регионального организационного комитета по празднованию 1000-летия основания города. "Достойный облик жемчужины "Золотого кольца" имеет для нас огромное значение. Я говорю и о фасадах, и об "изнанке". За ближайшие четыре года Суздаль должен преобразиться так, чтобы стать образцом выполнения поставленных президентом национальных целей и задач, настоящим эталоном для всех древних городов России", — сказал он.

Суздаль — древнейший город России, является одним из городов Золотого кольца. Впервые Суздаль упоминается в "Повести временных лет" в 1024 году.