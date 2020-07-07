"На официальном сайте конкурса priroda.life начал работу раздел "География заявок", в котором в режиме реального времени можно следить за статистикой конкурса. Раздел содержит интерактивную карту со всеми субъектами РФ. Чем насыщеннее зеленый цвет у региона – тем больше оттуда поступило заявок", — рассказали в пресс-службе.

В разделе есть и общие статистические данные: количество заявок в стадии заполнения, число отправленных заявок, количество субъектов РФ, принимающих участие в конкурсе. Также статистика позволяет узнать, сколько участников объединилось в командах, общее количество ООПТ, принимающих участие в конкурсе, и суммарную площадь их территории.

Согласно последним данным, конкурсанты объединились в 133 команды, состоящие из почти 400 человек, участвуют уже 70 регионов.

"Уже есть первая отправленная заявка из Калужской области. А некоторые субъекты вообще заполняют по несколько заявок. Так, Республика Татарстан и Калужская область заявили о 7 проектах, Московская область и Республика Карелия готовят по 6 заявок, на 1 заявку меньше ожидается от Краснодарского края, еще 8 регионов — Республики Башкортостан и Адыгея, Красноярский край, Воронежская, Новосибирская, Тверская, Челябинская и Ярославская области заполняют заявки", — отметили в пресс-службе.

Есть и регионы-аутсайдеры. Пока это 16 субъектов РФ: Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Мордовия и Марий Эл, Курская Орловская, Пензенская область, Ульяновская, Омская, Кировская, Курганская, Оренбургская, Вологодская области, Ханты-Мансийский и Чукотский автономный округа, Ставропольский край. Они еще могут подать заявки до 10 июля.

Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России инициирован и проводится "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) при поддержке министерств по развитию Дальнего Востока и Арктики, природных ресурсов, экономического развития, сельского хозяйства, а также Ростуризма.

По его итогам будет выбран топ-10 территорий для развития. Они получат возможность привлекать инвесторов и получать софинансирование из федеральных программ, а затем в конце года начать реализацию проектов.