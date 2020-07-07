"Мы сняли ограничения с предприятий туристической отрасли. Открылись турбазы, санатории, пансионаты, базы отдыха. Люди приезжают не только из Иркутской области, но и со всей России. На местах отдыха необходимо организовать медицинские пункты, чтобы как можно скорее оказывать врачебную помощь людям в случае появления признаков болезни", — цитирует Кобзева пресс-служба.

Массовое скопление туристов в настоящее время наблюдается на побережье озера Байкал и его острове Ольхон. По данным министерства здравоохранения области, в поселке Хужир и селе Еланцы Ольхонского района работают медицинские бригады, развернуты койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, определены пути эвакуации тяжелых больных.

"Пока случаев выявления COVID-19 среди туристов не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба региона, на утро вторника в области зарегистрировано 9 тыс. 225 случаев заражения коронавирусом, из них 240 за последние сутки. Госпитализированы 1 тыс. 487 человек, из них 92 — в тяжелом состоянии. Находятся на амбулаторном лечении 2 тыс. 759 человек. Скончались от коронавируса 68 человек, в том числе пятеро за последние сутки. Выздоровели 4 тыс. 849 пациентов, из них 291 за последние сутки.