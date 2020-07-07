"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 6368 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Это самый низкий прирост в России с конца апреля. За три последних месяца наименьшее значение до этого было зафиксировано 1 июля — 6,5 тыс. После этого прирост вновь вырос до 6,6 — 6,7 тыс.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции, 10 494 умерших и 463 880 выписанных (9 551 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 219 856.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 629 новых случаев COVID-19 за сутки, 24 смерти и 2066 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции как в Москве, так и в России во вторник сравнялись и составляют по 0,99. В России этот показатель немного снизился (накануне и 5 июля он равнялся единице), а в Москве — вырос (накануне 0,95; 5 июля — 0,93).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.