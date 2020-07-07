Этот режим начнет действовать с полуночи среды по местному времени и продлится как минимум шесть недель.

В рамках подобных мер учащихся вновь переведут на дистанционное обучение, кафе и ресторанам разрешат готовить еду только на вынос. Жителям города будет запрещено покидать его территорию, рекомендовано оставаться дома.

"У нас неприемлемо высокие показатели (по числу заражений — ИФ)... Я знаю, что будет нанесен огромный ущерб из-за этого. И это будет очень сложное время", — сказал премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс, на территории которого расположен Мельбурн.

Накануне сообщалось, что власти Австралии решили закрыть границу между двумя крупнейшими штатами страны — Викторией и Новым Южным Уэльсом — из-за распространения коронавируса.

Премьер Виктории сообщил, что за последние сутки выявлен 191 новый случай коронавируса в Мельбурне.

За время пандемии в Австралии выявлено 9 тыс. случаев коронавируса, 106 человек скончались.