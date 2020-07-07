Как сообщает пресс-служба музея, для посетителей специалисты подготовили специальную программу: небольшую экскурсию по музею, а также рассказ о новом проекте "Артефакты пандемии" — сборе материалов о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Военно-медицинский музей — музей медицины России и военно-медицинской службы — уникальное учреждение культуры, не имеющее себе равных в России. В нем собраны произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения и документы", — говорится в сообщении.

В музее более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе Бехтерева, Боткина, Мечникова, Павлова, Пирогова, Сеченова и других, а также обширная фототека.