"В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный, скончалось пять человек, два из них от COVID-19. Всего в крае 4 тыс. 709 инфицированных. Из-за резкого роста числа инфицированных губернатор региона Виктор Томенко принял решение провести сегодня вечером оперативное совещание в правительстве", — сказали в оперативном штабе.

Отмечается, что всю прошлую неделю в регионе выявлялось от 70 до 80 случаев заражения коронавирусом ежесуточно. Однако за последние дни эта цифра выросла до 115 и 124 человек.

"Губернатор проведет специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению ее дальнейшего ухудшения", — подчеркнули в пресс-центре.

Между тем накануне сообщалось, что власти Алтайского края пока не планируют ужесточать противоэпидемические меры в связи с ростом числа инфицированных.

Томенко с 27 июня снял запрет на бронирование мест и размещение на туристических базах, действовавший из-за коронавируса до 2 июля. Также разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе.

На минувшей неделе сам Томенко перешел на домашний режим работы из-за того, что у нескольких сотрудников правительства региона, с которыми он контактировал, подтвержден коронавирус. После прохождения всех медицинских обследований он вновь вернулся к штатному режиму работы.