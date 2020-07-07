Самолет рейса HZ 5437 сел в 15:48 по местному времени (8:48 мск).

Этим рейсом на родину прибыли более 100 соотечественников.

"Домой вернулись 107 россиян, среди которых пассажиры, следовавшие транзитом из Австралии, Вьетнама, Филиппин и Сайпана", — сообщается на странице в соцсети консульского отдела посольства РФ в Республике Корея. Вернуться этим рейсом могли россияне, проживающие в регионах Дальневосточного федерального округа.

Вывозной рейс Сеул — Владивосток выполнила авиакомпания "Аврора" на воздушном судне Airbus 319.

На прошлой неделе вывозным рейсом из Южной Кореи во Владивосток вернулись 116 россиян, в том числе следовавших транзитом из США и Филиппин.